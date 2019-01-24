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Göçmenler, Öykü’ye can olmak istiyor

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Göçmenler, Öykü’ye can olmak istiyor
İzmır'de hayatlarını sürdüren mülteci ve göçmenler, kök hücre ve kan bağışında bulunmak için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu. Konak Mülteci Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, İzmir'de, lösemi hastalığı teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasının yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü ancak mevzuat nedeniyle kök hücre bağışı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu olduğnu belirtti. Hem kan hem de kök hücre bağışı konusunda ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali ise, "Bizim kimliklerimiz değişik olabilir ama yüreklerimiz bir." dedi.
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Göçmenler, Öykü’ye can olmak istiyor
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