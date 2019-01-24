Zabıtadan meydan dayağı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtaları seyyar tatlı satıcısı 25 yaşındaki Murat Mençuk'u döverek tanınmayacak hale getirdi. Bayıltana kadar talihsiz tatlıcıyı döven zabıta ekiplerine çevrede toplanan vatandaşlar da engel olamadı. Olay önceki gün saat 15.30 sıralarında İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki Mezarlıkbaşı katlı otopark önünde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, 25 yaşındaki tatlı satıcısı Murat Mençuk'u seyyar arabası ile satış yaparken görünce yanlarınca çağırdı. Sivil ekipleri müşteri sanan Mençuk, tarihi Kemeraltı Çarşısı girişine çağrıldı. Çarşı girişine gelen Mençuk'a kimliklerini gösteren zabıta ekipleri seyyar tatlı arabasına el koydu. Bunun üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Mençuk'u yakalayan zabıta ekipleri aralarına alıp dövmeye başladı. Gözü dönmüş zabıta ekiplerini çevredeki vatandaşların uyarıları da durduramadı. Zabıtaların tatlıcıyı dövme anları vatandaşların telefon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

7-8 KIŞI DÖVDÜ

Zabıtalardan yediği dayak sonrası tanınmayacak hale gelen Murat Mençuk'un kafasında ve gözünde şişlikler ve morluklar oluştu. Gözü de kanlanan Mençuk, yaşanan olayla ilgili Egeli Sabah'a konuştu. Anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen Mençuk, "Hayatım hem gurbetlerde çalışmakla geçti. 60 yaşındaki annem İzmir'de dayılarımla yaşıyordu. Ona sahip çıkmak için 4 ay önce Bursa'dan İzmir'e geldim. 2 ay önce de mide rahatsızlığı geçirdim. Midemde delik çıktı. Bu rahatsızlığım ile ilgili 2 ay önce İzmir'de ameliyat oldum. 1.5-2 aydır çalışamıyordum. Birikmiş biraz param vardı. Bu sürede onunla idare ettim. Baktım hazır para dayanmıyor. Tam iyileşmeme rağmen iş aramaya çıktım. İş bulamayınca seyyar bir tatlı araması yaptırdım. 3-4 gündür bu seyyar arabayla tatlı satmaya başladım" dedi. Olay günü İkiçeşmelik semtinde katlı otopark önünde tatlı satarken 2-3 kişinin Kemeraltı çarşısı girişine çağırdığını söyleyen Mençuk, "Ben normalde çarşının içine girmiyordum. Müşteri sandığım için yanlarına gittim. Sonra kimliklerini gösterdiler ve zabıta olduklarını söylediler. Sonra kaçmak istedim. Kaçmaya çalışırken beni yere düşürdüler. 7-8 zabıta beni aralarına alıp dövmeye başladı. 'Yapmayın' dediğim halde vurmaya devam ettiler. Her yerim şişti. Kaçarken bile arkamdan taşlayarak kovaladılar. Daha önce Adana'da güvenlik görevlileri ile benzer bir olaydan dolayı mahkemelik olmuştum. Mahkemem devam ettiği için bu nedenle gidip şikayet edemedim. Bana bunu yapanlardan şikayetçiyim. Gereken ceza yapılsın istiyorum" diye konuştu.