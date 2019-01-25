42 yıl sonra çeyrek final

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı. Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u rövanşta 3-0 yenerek saf dışı bırakan Göztepe,
1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarıkırmızılı ekip, İzmir'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti.
Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti. ŞİMDİ HEDEF G.SARAY'I YENMEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıllık özleme son vererek yoluna devam eden Göztepe, ligde ise yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden
sarı-kırmızılılar renktaşı karşısında da galibiyet arayacak. Cezalı Alpaslan Öztürk
'ün forma giyemeyeceği Göztepe'de Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin
'in de sakatlıkları bulunuyor.