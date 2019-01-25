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42 yıl sonra

1968-1969 ve 1969-1970’te şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılılar, son olarak 1976-1977 sezonunda çeyrek finale yükselmiş ancak ’a elenmişti

Giriş Tarihi: 25.1.2019
42 yıl sonra çeyrek final
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı. Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u rövanşta 3-0 yenerek saf dışı bırakan Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarıkırmızılı ekip, İzmir'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti. Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti. ŞİMDİ HEDEF G.SARAY'I YENMEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıllık özleme son vererek yoluna devam eden Göztepe, ligde ise yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar renktaşı karşısında da galibiyet arayacak. Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği Göztepe'de Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in de sakatlıkları bulunuyor.
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42 yıl sonra çeyrek final
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