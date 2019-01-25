42 yıl sonra çeyrek final

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ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı.Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti. ŞİMDİ HEDEF G.SARAY'I YENMEKZiraat Türkiye Kupası'nda 42 yıllık özleme son vererek yoluna devam eden Göztepe, ligde ise yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu sezon konuk ettiğisarı-kırmızılılar renktaşı karşısında da galibiyet arayacak. Cezalı'ün forma giyemeyeceği Göztepe'de'in de sakatlıkları bulunuyor.