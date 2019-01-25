Balıkesirspor’da kupaya vedanın üzüntüsü var!

ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elenen
Balıkesirspor Baltok, lige döndü. Zorlu mücadeleyi 10 bin taraftar izledi. Teknik direktör Giray Bulak, "Zor günlerden geçiyoruz. Yenilen bir hoca mutlu olur mu? Ama ben çok mutluyum, çünkü bu sayıda taraftarımızı hiç görmemiştik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehir maçında da bize destek verirler.
Oyunu 1-0'a taşıyabilseydik, o golleri yemezdik. Maçı kaybetsek de oyuncularımı yaptıkları paslar ve oyuna tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi