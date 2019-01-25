Balıkesirspor’da kupaya vedanın üzüntüsü var!

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığıBalıkesirspor Baltok, lige döndü. Zorlu mücadeleyi 10 bin taraftar izledi. Teknik direktör Giray Bulak,Oyunu 1-0'a taşıyabilseydik, o golleri yemezdik. Maçı kaybetsek de oyuncularımı yaptıkları paslar ve oyuna tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi