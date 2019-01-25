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’da kupaya vedanın üzüntüsü var!

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Balıkesirspor’da kupaya vedanın üzüntüsü var!
ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elenen Balıkesirspor Baltok, lige döndü. Zorlu mücadeleyi 10 bin taraftar izledi. Teknik direktör Giray Bulak, "Zor günlerden geçiyoruz. Yenilen bir hoca mutlu olur mu? Ama ben çok mutluyum, çünkü bu sayıda taraftarımızı hiç görmemiştik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehir maçında da bize destek verirler. Oyunu 1-0'a taşıyabilseydik, o golleri yemezdik. Maçı kaybetsek de oyuncularımı yaptıkları paslar ve oyuna tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi
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Balıkesirspor’da kupaya vedanın üzüntüsü var!
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