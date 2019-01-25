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Başarının sırrı: disiplin

Rotasını olarak belirleyen Denizlispor’da İldiz başarının sırrının disiplin ve çok çalışmaktan geçtiğini söyledi

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Başarının sırrı: disiplin
SPOR Toto 1. Lig'de 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ni 39 puanla takip eden Denizlispor, şampiyonluğa inanıyor. Yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Yücel İldiz, başarılarının sırrının disiplinli ve çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. İkinci yarıda zor maçlar oynayacaklarını ancak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan İldiz, "Çok ciddi şekilde ayaklarımız yere sağlam basarak, disiplinli bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha önce ekonomik ve kadro açısından olumsuzluklar konuşuluyordu. Şu an maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Camia birleşince olumsuzluklar ortadan kalktı. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız, zorlukları da aşmak zorundasınız" diye konuştu. O SENE BU SENE
Denizlispor'da futbolcular basın toplantısı düzenleyip tüm taraftarları yarın oynanacak Adana Demirspor maçına davet etti. Yeşil-siyahlılar, "O sene bu sene" derken hedeflerinin liderlik olduğunu dile getirdi. Futbolcuların çağrısı ise hemen karşılığını buldu. Yeşil- siyahlı taraftarlar satışa çıkan biletleri anında tüketti. Dev maça yaklaşık 15 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.
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Başarının sırrı: disiplin
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