Başarının sırrı: disiplin

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de 41 puanla liderlik koltuğunda oturanşampiyonluğa inanıyor.başarılarının sırrının disiplinli ve çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. İkinci yarıda zor maçlar oynayacaklarını ancak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan İldiz,Süper Lig'e çıkma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha önce ekonomik ve kadro açısından olumsuzluklar konuşuluyordu. Şu an maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Camia birleşince olumsuzluklar ortadan kalktı. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız, zorlukları da aşmak zorundasınız" diye konuştu. O SENE BU SENEYeşil-siyahlılar,"O sene bu sene" derkenhedeflerinin liderlik olduğunudile getirdi. Futbolcularınçağrısı ise hemenkarşılığını buldu. Yeşil-siyahlı taraftarlar satışaçıkan biletleri anında tüketti.