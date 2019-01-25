Dayakçı zabıtalara soruşturma açıldı

İzmir'in Konak İlçesi'nde 22 Ocak günü seyyar tatlıcıık yapan Murat Mençuk'u tekme tokat döven zabıtalar hakkında işlem başlatıldı. İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki Mezarlıkbaşı katlı otopark önünde meydana gelen olayda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, 25 yaşındaki tatlı satıcısı Murat Mençuk'u seyyar arabası ile satış yaparken gördü. Zabıtalar, Mençuk'u Kemeraltı Çarşısı'nın girişe çağırdı. Ekipleri müşteri sanarak çarşı girişine gelen Mençuk'a kimliklerini gösteren zabıta ekipleri seyyar tatlı arabasına el koydu. Bunun üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Mençuk'u yakalayan zabıta ekipleri aralarına alıp dövmeye başladı. Mençuk'un 'yapmayın' diye yalvarmasına rağmen bunu dinlemeyen zabıta ekipleri vurmayı sürdü. Gözü dönmüş zabıta ekiplerini çevredeki vatandaşların uyarıları da durduramadı. Zabıtaların tatlıcıyı dövme anları vatandaşların telefon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

300 LIRAM KAYBOLDU

Zabıtalardan yediği dayak sonrası tanınmayacak hale gelen Murat Mençuk, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldı. Mençuk ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de olaya

karışan zabıtalar hakkında soruşturma başlattı. Mençuk, "Panik atak hastasıyım. 2 ay önce mide ameliyatı olmuştum. Dikişlerim yeni geçti. Karnıma darbe gelmesin diye çok uğraş verdim. Hiç acımadan vurdular. Her yerim şişti, morardı. İnsan içine çıkamıyorum. 3 bin lira değerinde tatlı arabam gitti. Beni döverlerken üzerimdeki 300 lira para da kayboldu. Beni bu hale getiren zabıtaların cezalandırılmasını istiyorum. İddia edildiği gibi kimseye bıçak çekmedim" diye konuştu.