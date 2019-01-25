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Duymer’den yapay zekalı işitme cihazı

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Duymer’den yapay zekalı işitme cihazı
Türkıye isitme cihazı piyasasında yüzde 30 pazar payına ve Türkiye çapında 150 satıs noktasına sahip Duymer Isitme Cihazları, bir ilke imza attı. Duymer, hastalarına yapay zeka teknolojisine sahip isitme cihazlarını tanıttı. Duymer Isitme Cihazları Yönetim Kurulu Baskanı Figen Baz, ReSound ve Interton marka isitme cihazlarının 2010'dan bu yana Türkiye tek yetkili distribütörü olan Duymer'in bundan yaklasık 4 yıl önce Türkiye'yi ilk defa akıllı cep telefonları ile eslesip tüm isitme cihazı ayarlarının cep telefonları aracılıgı ile yapılabilen akıllı isitme cihazı teknolojisi ile tanıstırarak bir ilke imza attıgını söyledi. Baz, "Bu teknolojiyle beraber isitme cihazı kullanan hastalar sanki her zaman yanlarında bir isitme uzmanı varmısçasına cihazlarının kendilerini uyarmasıyla cihazlarını daha verimli bir halde kullanabilecek. Artık hastalarımız cihazlarını kullanırlarken kendi kullandıkları isitme cihazı tarafından uyarılacak yani bir nevi isitme cihazı onlarla konusarak nasıl kullanmaları gerektigine dair yardımcı olacak. Hastalarımıza isitmeyle alakalı ne ihtiyacınız varsa cihazınız yapsın diyoruz" dedi.
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Duymer’den yapay zekalı işitme cihazı
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