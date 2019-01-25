Göçük altındaki ceset çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'ın Konak ilçesinde geçtiğimiz gün üç katlı tarihi bina çöktü. Binada üç kişinin kaldığını öğrenen ekipler bir kişiyi kurtararak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen AFAD ve itfaiye ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpeklerin katılımıyla ve seyyar ışıklandırmalarla arama yaptı. Ekipler, yaptığı 9 saatlik çalışma sonucunda 60 yaşındaki İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaştı.