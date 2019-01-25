Hayatında ilk kez sıcak yuvası oldu

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Izmirli 71 yasındaki Nejat Altın, çocuk yasta anne babasını kaybetti. Akrabası olmadıgı için küçük yastan itibaren hayatının neredeyse tamamına yakının sokaklarda geçirdi. Hiçbir zaman evi olmayan Altın, yıllarca otobüs duraklarında yatıp kalktı. Bir süre önce Izmirli hayırsever, otobüs duragında yaslı adamı fark etti. Altın, bos bir arazide bulunan barakaya yerlestirildi. Ancak yagmur suyu geçiren ve oldukça eski olan barakada kıs aylarında donma tehlikesi bulunan Altın, belediyenin huzurevine yerlestirilme teklifini ise "Ben orada yasayamam, yıllardır sokaklarda yasamaya alıstım, orada ölürüm" diyerek, geri çevirdi. Bunun üzerine bir grup hayırsever, Altın için konteynır ev yaptırmak amacıyla bir araya geldi.Bir oda ile banyo ve tuvaletten olusan konteynır ev, 3 haftada tamamlandı. Içerisinde mini mutfagı, televizyonu, yatagı ve ısıtıcısı bulunan konteynır ev, hayırsever Cengiz Altın'ın arazisine vinç yardımıyla yerlestirildi. Hayatında ilk kez ev sahibi olan Nejat Altın, büyük sevinç yasadı. Sıcacık evi, yatacak yatagı muslugundan akan suyu oldugu için çok mutlu oldugunu belirten Altın, "Allah herkesten razı olsun, bu evin benim olduguna inanamıyorum. Bu yastan sonra ilk kez evim oldu. Bana bu mutlulugu yasatan herkese çok tesekkür ederim. Allah, herkese teker teker yardımcı olsun. Benim yüzümü güldürdüler, hepsinin yüzleri gülsün Artık sokaklarda yasamak zorunda kalmayacagım. Yagmurda, çamurda, sogukta üsüyüp donma tehlikesi geçirmeyecegim. Benim için nasıl bir mutluluk oldugunu tarif edemem" diye konustu.