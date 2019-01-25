İste İzmir iste CHP belediyeciligi

EGELI SABAH, milyonlarca kisinin 10 yıl önceki ile günümüzdeki fotografını birlestirerek sosyal medyada paylasmasıyla baslayan "challenge" akımını, CHP'li Izmir Büyüksehir Belediyesi için uyarladı. Arsivden çıkan fotograflarda 2009-2019 yılları arasında CHP'li Büyüksehir'in kente bir sey katmadıgı görüldü. 2004 yılında Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Ahmet Piristina'nın vefatının ardından Büyüksehir Belediye Baskanlıgı koltuguna oturan Aziz Kocaoglu Izmir'de 3 dönem belediye baskanlıgı yaptı. 1 Ekim 2017'de bir daha aday olmayacagını belirten Kocaoglu 3.5 ay sonra CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroglu ile görüstükten sonra u dönüsü yapıp yarısta 'ben de varım' dedi. Kocaoglu'nun bu açıklaması partili partisiz çok sayıda Izmirliden büyük tepki aldı. Egeli Sabah sosyal medyada katılımcıların 10 yıl önce ve sonraki hallerini degerlendirdigi challenge uygulaması üzerinden yola çıkarak 2009 ve 2019'un Izmir'ini masaya yatırdı. Arsivlerden çıkarılan görüntüler aradan 10 yıl gibi uzun bir süre geçmesine ragmen kentin adeta kangrene dönüsen sorunlarında bir degisiklik olmadıgını Izmir'in yerinde saydıgını gözler önüne serdi.

KEMERALTI ÇARŞISI GÖLE DÖNDÜ

Egeli Sabah'ın arsivlerinden çıkardıgı görüntüler Konak'taki tarihi Kemeraltı Çarsısı'nın içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Bundan tam 10 yıl önce yagan yagmurlarla adeta göle dönen Kemeraltı'nda aradan geçen süreçte hala degisen bir sey olmadıgını gözler önüne serdi. Hafta basında baslayan yagısların ardından her gün binlerce kisinin ziyaret ettigi tarihi çarsısının sokakları yine göle döndü. Tarihi çarsının yanı sıra kentin bildik birçok yerinde aynı manzaralar ortaya çıktı. Ana caddelerdeki su birikintileri ev ve isyerlerinin sular altında kalmasına neden olurken milyonlarca liralık da maddi hasar olustu. Ortaya çıkan manzara 10 yılın bosa harcandıgını gözlendi. ZEHİR SOLUYORUZ

Arsivlerden çıkan fotograflar Izmir'in diger bir kroniklesmis sorunu olan hava kirliligi konusunda da yerinde saydıgını da ortaya koydu. Büyüksehir Belediyesi'nin kent genelinde kömür satan satıs depolarında yeterli denetimi yapmaması düsük kaliteli kömürlerin yakılmasına neden oldu. Buna kaloriferlerin usulüne uygun olarak yakılmaması da eklenince bacalardan çıkan dumanlar kentin üzerine kabus gibi çöktü.

TRAFİK KEŞMEKEŞİ

Izmir'in en önemli sorunlarından birisi de kent içi trafik oldu. Zaten Izmir'de sıkıntılı olan kent içi trafik özellikle Çankaya ve Alsancak'tan geçen tramvay hatları ile daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kent içi trafigi rahatlatmak için alınan önlemler de istenilen sonuçları vermeyince trafik problemi 2009 yılında oldugu gibi 2018'de de kentin yine en önemli sorunları arasında ilk sıradaki yerini korumaya devam etti.

ÇÖP SORUNU ARPA BOYU İLERLEMEDİ

Yıllardır kentin en önemli çevre sorunları arasında ilk sıradaki yerini koruyan katı atık problemi 2009 yılında oldugu gibi 2019'da yerini kimseye kaptırmadı. Ekonomik ömrünü tamamlayan Harmandalı Çöp Depolama Alanı'ndaki çöp daglarına yenileri eklenirken Izmir Büyüksehir Belediyesi aradan geçen 10 yıllık süreçte kurulması öngörülen yeni katı atık bertaraf tesisi için bir çivi dahi çakamadı. Geçtigimiz yıllarda oldugu gibi bu senede özellikle sıcak yaz günlerinde harmandalından yayılan kötü koku rüzgarında etkisi ile kentin en ücra köselerinden bile hissedilir hale geldi. Çok sayıda Izmirli sıcak yaz aylarında çöplükten yayılan pis koku nedeniyle kapı pencere açamaz duruma gelirken Büyüksehir Belediyesi yasananlara seyirci kalmayı tercih etti.