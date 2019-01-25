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" geriye gidiyor "

Giriş Tarihi: 25.1.2019
İzmir geriye gidiyor
İzmır Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, ilçe baskanlıgı yapan kisilerle bir araya geldi. 31 Mart'taki seçimde başarılı olunacağını olan inancını bir kez daha paylasan Zeybekci, "Izmir patinaj yapmıyor, yıllardır hep geri gidiyor. Çünkü patinaj yaptıgınızda, bulundugunuz noktada kalırsınız. Ama Izmir'in sorunları sürekli büyüyor. Artık bu gidise 'dur' deme zamanı geldi. Izmir, hiçbir zaman birilerin kalesi olmadı, olmayacak da. Izmir'de basarı yakalayacagız. Eger bu güven ve inancı hissetmeseydim, burada olmazdım" dedi. AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül ise, "Önceki dönem ilçe baskanlarımız, aynı heyecanı tasımaya devam ediyor. Onlardan güç aldık. Partimiz için yaptıkları fedakarlıklar, verdikleri emekler asla göz ardı edilemez. Buradaki her arkadasımız çok degerli. Seçim sürecinde de onlarla beraber olacagız. Onların deneyimlerinden, bilgilerinden faydalanacagız. Izmir hikayesini böyle yazacagız" diye konustu. GİDİYOR" geçtigimiz dönemlerde AK Parti'de
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