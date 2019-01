BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'ınSusurluk ilçesinde elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulasabilmek için teleferigi andıran bir sistem kurdu. Kıs aylarında köyün içinden geçen ve üzerinde köprü olmayan Hatap Deresi'nde yogun su akısından dolayı kaz kümesine ulasamayan Sezai Can, 500 lira maliyetle üç gün ugrasarak kurdugu teleferikle karsıya geçerek kazlarını besliyor. Can, "Bu düzenegi tek basıma yaptım ve yapımı üç gün sürdü" dedi.