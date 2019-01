Konak’ta şampiyonlar yetişecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur Ittifakı Konak Belediye Baskan Adayı Mimar Melek Eroglu, seçim çalısmaları kapsamında Izmir Judo Spor Kulübünde minik sporcuları ziyaret etti. Sporcuların çalısmalarını izleyen Eroglu, miniklerin ilgi odagı oldu. Spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ifade eden Eroglu, "Bizim yönetecegimiz Konak'ta Belediye her türlü spor faaliyetine ve sporculara pozitif ayrımcılık yapacak. Inanıyorum ki Konak'tan her spor dalında sampiyonlar çıkaracagız. Ilçemiz spor alanında da degerler yetistirecek" dedi. Izmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Gazi ve Zeytinlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçeklestiren ve Mimar Melek Eroglu, vatandaslarla sohbet etti. Eroglu, "Konak'ın her bölgesini karıs karıs geziyoruz. Her bölgenin kendine özel sorunları var. Tüm bunları not alıyoruz. Ilçemizde çözülemeyecek sorun görmüyorum. Belediyecilik anlamında her derde deva olacagız" diye konustu.