Semaver faciasının sorumlularına ceza

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İzmır'ınÇeşme ilçesinde 9 Nisan 2015 tarihindeAlaçatı Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nda meydana gelen olayda 11 yaşındayken A.T.K., okul kantinine girdi. ayağı masanın üzerinde duran semaverin kablosuna takılan küçük çocuğun üzerine içinde yaklaşık 10 litre kaynar su bulunan semaver devrildi. Okul müdürü ve kantin işletmecileri, acı içinde kıvranan çocuğu hastaneye götürmek yerine üzerine pet şişelerdeki sudan dökerek tedavi etmeye çalıştı. Vücudunun büyük bölümü yanan çocuğun acısı dinmeyince Okul Müdürü Meral Doğanay tarafından hastaneye götürüldü. A.T.K.'nin vücudunun yüzde 50'sinden fazla bir bölümde ağır yanık olduğu belirlendi. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan A.T.K., 50'den fazla ameliyat oldu. Bilirkişi ve müfettiş raporlarında kusurları oldukları bildirilen kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı ve eşi Derya Varlı ile Okul Müdürü Meral Doğanay hakkında Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, müdür Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. A.T.K.'nin ailesinin avukatları Murat Çakar aracılığıyla açtığı 1.6 milyon liralık tazminat davası sürüyor.