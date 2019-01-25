Sözünde dur kocaoğlu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalabilmek için transfer yasağını kaldırmanın hesaplarını yapan Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, eski başkanlar ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın ardından bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslendi. İzmir ekibinin Süper Lig'e çıktığı dönemde maçlarını Yeni Buca Stadı'nda oynayabilmesi için stadın fiziki şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sarı-lacivertlilere 7 sezon önce 2 milyon 300 bin TL yardım yapacağını belirtmişti. Kocaoğlu, 800 bin TL'sini kulübe aktarırken, önceki gün Buca Başkanı Aktaş, twitter hesabından "dedi. Aktaş, Kocaoğlu'yla görüşmek için 20 kez aradığını fakat randevu alamadığını açıkladı.