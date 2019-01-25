Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > TIR şoförü babası için proje geliştirdi

TIR şoförü babası için proje geliştirdi

Giriş Tarihi: 25.1.2019
TIR şoförü babası için proje geliştirdi
Manısa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MOSTEM) 9'uncu sınıf ögrencisi Hakkı Akyol (15), TIR soförü babası Kazım Akyol için proje hazırladı. Akyol, TIR, kamyon ve kamyonetler ile tünellere girislerde ya da üst geçitlerin altlarından geçislerde meydana gelen yükseklik kazalarına projesiyle çözüm buldu. Okuldan artakalan zamanda sistem üzerinde çalısmasını sürdüren Akyol, ilk 2 ayda projeyi tasarladı, 8 ay boyunca ise 'Yükseklik Kontrol Sistemi' adını verdigi sistemi gelistirdi. Toplam 100 liralık maliyetle projeyi gerçeklestiren Akyol, sistemi oyuncak araba ve kagıtlarla yaptıgı yol düzeneginde denedi. Basarıyla çalısan sistemde, aracın yüksekligi tünel girisinden ya da üst geçitten yüksekse cihaz kırmızı ısık yakarak, yol degistirilmesi için uyarıyor. Eger yükseklik normalse yesil ısık yanıyor ve 'geçebilirsiniz' uyarısını veriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR şoförü babası için proje geliştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN