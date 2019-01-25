TIR şoförü babası için proje geliştirdi

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ManısaOrganize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MOSTEM) 9'uncu sınıf ögrencisi Hakkı Akyol (15), TIR soförü babası Kazım Akyol için proje hazırladı. Akyol, TIR, kamyon ve kamyonetler ile tünellere girislerde ya da üst geçitlerin altlarından geçislerde meydana gelen yükseklik kazalarına projesiyle çözüm buldu. Okuldan artakalan zamanda sistem üzerinde çalısmasını sürdüren Akyol, ilk 2 ayda projeyi tasarladı, 8 ay boyunca ise 'Yükseklik Kontrol Sistemi' adını verdigi sistemi gelistirdi. Toplam 100 liralık maliyetle projeyi gerçeklestiren Akyol, sistemi oyuncak araba ve kagıtlarla yaptıgı yol düzeneginde denedi. Basarıyla çalısan sistemde, aracın yüksekligi tünel girisinden ya da üst geçitten yüksekse cihaz kırmızı ısık yakarak, yol degistirilmesi için uyarıyor. Eger yükseklik normalse yesil ısık yanıyor ve 'geçebilirsiniz' uyarısını veriyor.