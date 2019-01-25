Tüm partilere başvuru yaptı

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Chp'nınseçimlere 2 ay gibi bir süre kalmasına ragmen halen daha Izmir'de büyüksehir ve ilçe belediye baskan adaylarını açıklamamıs olması çok sayıda partilinin yanı sıra Balçova Arsa Magdurlarını da çileden çıkardı. Yıllardır arsa magdurlarının avukatlıgını üstlenen Mustafa Kemal Turan, BAMID özelinde kendi magduriyetlerini anlatmak kent genelinde ise büyük bir sorun haline gelen imar hukukundaki esitsizligin adaletsizligin ve yozlasmanın altını çizip konu hakkında farkındalık yaratmak için tüm partilere büyüksehir belediye baskan aday adaylıgı için basvuruda bulundu. Konuya iliskin basın toplantısı düzenleyen Turan, "Bu basvuruyu yaparken iki amacımız vardı. Birincisi özelinde 40 yılı askın bir süredir imar haklarını elde edemedikleri için magdur olan Balçova Arsa Magdurları sorununa dikkat çekmek digeri ise tüm kentte, hatta ülke bazında büyük bir sorun haline gelen imar hukukundaki esitsizlige, yozlasmaya ve adaletsizligin altını çizip farkındalık yaratmaktı. Bu nedenle hiçbir siyasi beklentim olmamasına karsın gidip siyasi partilerin hepsine aday adaylıgı basvurusunda bulundum" dedi