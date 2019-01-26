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Abisinin nakil süreci ilham oldu

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Abisinin nakil süreci ilham oldu
Yaşar Üniversitesi ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir projeye imza atarak kamu spotu çekti. Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban'ın 'Film Terapi' projesi kapsamında aralarında engelli bireylerin de yer aldığı bir grupla kamu spotu çekti. Projeye gönüllü olarak katılan lise öğrencisi Safiye Büyükakçalı'nın yapay kalp cihazı ile yaşayan ve kalp nakli olmayı bekleyen 22 yaşındaki abisi Mahmut Büyükakçalı'nın hikâyesi ise filme ilham verdi
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Abisinin nakil süreci ilham oldu
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