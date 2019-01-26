Balçova’nın sıra dışı kadın adayı

BUGÜN NELER OLDU

AKParti'nin İzmir'de belediye başkan adayı gösterdiği beş kadından biri olan Balçovalı Evrim Özen (45), su altı sporları ile ilgileniyor, motosiklete binmeyi seviyor. Aynı zamanda antika tutkunu olan Özen'in avukatlık ofisindeki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının çokluğu dikkat çekti.İki çocuk annesi olan Balçova Belediye Başkan Adayı Evrim Özen, aynı zamanda 20 yıllık avukat. Ailecek denize tutkulu olduklarını ifade eden Özen, "Bizim için deniz olmazsa olmaz. Su altı dalış eğitmeni oldum. Amatör denizcilik eğitimi aldım. Ticari olmayan tekneleri kullanabiliyorum. Sporu Balçova'da da yaygınlaştırmak istiyorum. Bazı spor alanları var ama bunlar genelde erkeklere yönelik. Belediye bünyesinde gençlerin doğa sporu anlamında yapabileceği bir spor yok. İnciraltı'ndaki kıyı şeridinde yapacağımız düzenleme ile 7'den 70'e herkesin belediye bünyesinde dalış sporu, sörf yapabilmesi ve tekne sporu ile uğraşması için projeler yapacağım. Halkımızın daha çok denizle bir arada olmasını istiyorum. Bir anlamda halkı, denizle buluşturma projem var" diye konuştu.