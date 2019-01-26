Bu takıma inanıyorum

BUGÜN NELER OLDU

Sahasında bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'nin hedefi üç puan. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Kemal Özdeş, zorlu karşılaşma öncesi bir hayli iddialı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın gücünü bildiklerini ancak çekinmediklerini söyledi. Rakibi yenerek hem çıkışa geçmeyi hem de takımın prestijini yükseltmeyi hedefleyen Özdeş, taraftarın da desteği ile iyi bir mücadele sergileyeceklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmelerinin kendileri için moral olduğunu belirten Kemal Özdeş şöyle devam etti:"Galatasaray şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. Ancak biz de bu ligin iyi ekiplerinden biriyiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm oyuncularıma inanıyorum." Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas ve sol bek Adama Traore'nin yanı sıra kart cezalısı Alpaslan Öztürk Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 324 TL, numaralı tribün 216 TL, kuzey kale arkası 22 TL ve misafir tribün 28.5 TL olarak satışa sunuldu.