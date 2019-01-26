Haberhattı

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İzmir'de Ödemiş Belediyesi Türk Kızılay'ına destek olmak amacıyla belirli periyotlarda kan bağışı kampanyası çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen kan bağışına belediye çalışanları destek verdi. Kampanyada 40 çalışan kan bağışında bulundu, iki çalışan da organ bağışı yaptı. Türk Kızılay yetkileri, belediye bünyesinde düzenlenen kan bağışına destek verenlere teşekkür etti.TorbalıBelediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Okulları bünyesinde kurs gören öğrenci ve velileriyle bir araya geldi. İlçede sadece ilköğretim çağında 40 bin dolayında öğrenci olduğuna dikkat çeken Görmez, "Muratbey Mahallesi'ne 22 bin metrekarelik alanın tamamında açık spor aktivite merkezi kurucağız. İlçemizde dünya çapında sporcular yetiştirdik. Bu böyle devam edecek" dedi.Cumhurİttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turan Toğul ve üyelerini ziyaret etti. İzmir'in her şeyden önce bir ticaret ve esnaf şehri olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Esnafımız bizim yol arkadaşımız ve önceliğimizdir. Onlara hizmetin en iyisini getirmek boynumuzun borcu. Yöneteceğimiz bir Konak'ta esnafımız hizmetlerimizle kendini güvende hissedecek" dedi.