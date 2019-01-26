Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de13'üncüsü düzenlenen 'IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, erkek giyim firmasının tanıtımı dikkat çekti. Fuarİzmir'deki fuarda yer alan onlarca markanın ürünleri, mankenlerin de olduğu defileler ve etkinliklerle tanıtılırken, bir firma tarafından drone kullanıldı. Damatlık üzerine üretim yapılan firmanın yetkilileri, en gözde ürününü drone ile havalandırarak, Fuar İzmir'in içinde sergiledi. Havadaki damatlığı görenler şaşkınlık yaşadı.İzmirBüyükşehir Belediyesi tarafından yeteneği olmasına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle müzik eğitimi alamayan çocuklar için 'Mahalle Orkestrası' kuruldu. İzmir merkez ile Aliağa, Torbalı Çaybaşı ve Menemen Asarlık'ta konservatuvar öğretmenlerinden ücretsiz piyano, bateri, çello, keman, korno, davul, gitar ve şan eğitimi alan çocuklar, İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki ilk konserlerinde Beethoven bestesi çaldı. Çocuklar, izleyenlerden büyük alkış aldı.İzmır'de yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmeye koştu. Kentte sünnet işlemini en fazla gerçekleştiren hastane olan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, normal şartlarda haftada bir ya da iki çocuğu sünnet ettirirken, bu sayı yarıyıl tatilinde günde 18 ila 22 çocuğa çıktı. Hastanede görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sedat Çiçek de, "Yazın bir takım planları olan aileler çocuklarını sünnet ettirmek için yarıyıl tatilini fırsat biliyor" diye konuştu.MövenpıckHotel Izmir, turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan World Luxury Hotel Awards'un bu yıl 12'ncisi düzenlenen ödül töreninde Doğu Avrupa Bölgesi'nin lüks segmentteki "En İyi İş Oteli" seçildi. Mövenpick Hotel Izmir Genel Müdürü Erhan Çetin, otelin açıldığı 2008 tarihinden itibaren bir çok ödüle layık görüldüğünü ve bu başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi. Mövenpick, 2011, 2014 ve 2015'te da aynı ödüle layık görülmüştü.