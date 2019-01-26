Hollanda tarımda gözü İzmir’e dikti

dünyadaki
en başarılı
verimli tarım
uygulamalarına
imza atan Hollanda'dan
gelen
ve Türkiye'de
en az 5 bin başlık
çiftlik zinciri
kurmak isteyen Livestock Heemskerk Bv
Şirketi, İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret
ederek kente yatırım olanaklarını inceledi.
İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş,
firma temsilcilerine bu yatırım için en
doğru yerin İzmir olduğunu belirtirken, şirket
sahibi Cors
Den Engelsen
Heemskerk,
yatırım planlarında
İzmir'in
ilk sırada yer
aldığını söyledi.
İZTO'da
tarım, gıda ve
hayvancılık alanında 10 bini aşkın üyenin
faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Özkardeş,
"Bu sektöre özel önem veriyoruz. Tarım
sektöründe yatırım yapacak uluslararası şirketler
için en ideal adresin İzmir olduğunu
düşünüyoruz" diye konuştu.