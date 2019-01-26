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tarımda gözü ’e dikti

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Hollanda tarımda gözü İzmir’e dikti
dünyadaki en başarılı verimli tarım uygulamalarına imza atan Hollanda'dan gelen ve Türkiye'de en az 5 bin başlık çiftlik zinciri kurmak isteyen Livestock Heemskerk Bv Şirketi, İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret ederek kente yatırım olanaklarını inceledi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, firma temsilcilerine bu yatırım için en doğru yerin İzmir olduğunu belirtirken, şirket sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk, yatırım planlarında İzmir'in ilk sırada yer aldığını söyledi. İZTO'da tarım, gıda ve hayvancılık alanında 10 bini aşkın üyenin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Özkardeş, "Bu sektöre özel önem veriyoruz. Tarım sektöründe yatırım yapacak uluslararası şirketler için en ideal adresin İzmir olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
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Hollanda tarımda gözü İzmir’e dikti
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