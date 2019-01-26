Hollanda tarımda gözü İzmir’e dikti

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dünyadakien başarılıverimli tarımuygulamalarınaimza atan Hollanda'dangelenve Türkiye'deen az 5 bin başlıkçiftlik zincirikurmak isteyen Livestock Heemskerk BvŞirketi, İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaretederek kente yatırım olanaklarını inceledi.İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş,firma temsilcilerine bu yatırım için endoğru yerin İzmir olduğunu belirtirken, şirketsahibi CorsDen EngelsenHeemskerk,yatırım planlarındaİzmir'inilk sırada yeraldığını söyledi.İZTO'datarım, gıda vehayvancılık alanında 10 bini aşkın üyeninfaaliyet gösterdiğine dikkat çeken Özkardeş,"Bu sektöre özel önem veriyoruz. Tarımsektöründe yatırım yapacak uluslararası şirketleriçin en ideal adresin İzmir olduğunudüşünüyoruz" diye konuştu.