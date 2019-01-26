Horoz kapalı gişe

BUGÜN NELER OLDU

Denizlispor'un aldığı başarılı sonuçlar, tribünlere de yansıdı. Yeşil-siyahlı ekibin bugün Adana Demirspor'la sahasında oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın biletlerinin büyük ölçüde tükendiği öğrenildi. Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçı beIN MAX1 naklen ekrana getiriyor.Yeşil-siyahlı takımın yıldızı Mehmet Akyüz, Adana Demirspor maçında mutlu sona ulaşacak taraf olacaklarını söyledi. Akyüz, "Şampiyonluk yarışında takım olarak kenetlendik ve çok çalışıyoruz. Çok iyi iş çıkarıyoruz. Sevgi, saygı ve yardımlaşmamız hep en üst düzeyde. Bu durum da takımın performansına yansıyor. Şampiyonluk yolunda iyi bir gidişatımız var. En yakın rakibimize 7 puan fark attık. Performansımızı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı