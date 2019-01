Kemeraltı Çarşısı’nda esnafın altyapı isyanı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in en önemli değerleri arasında gösterilen Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı sel bastı. Her gün binlerce kişinin alışveriş yapmak için uğradığı çarşı, İtalya'nın kanalları ile ünlü Venedik şehrini andıran görüntüsüyle yürekleri sızlattı. 14 yıl boyunca tarihi çarşıdaki altyapı eksikliklerine sırtını dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 aydır su problemini gidermeye yönelik çalışma yapıyor olması bugüne kadar su baskınları nedeniyle milyonlarca lira maddi zarara uğrayan esnafı da çileden çıkardı. Tarihi çarşıdaki yağmur sularını uzaklaştırmaya yönelik son çalışmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin merhum eski başkanlarından Ahmet Piriştina döneminde yapıldığını hatırlatan esnaf, "14 senemiz boşa gitti" dedi.Çarşşı esnafı, 14 yıl boyunca tarihi çarşıdaki altyapı eksikliklerini gidermek için kılını bile kıpırdatmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimlere 7-8 ay kala su baskınlarını önlemek amacıyla çalışma başlatmasının manidar olduğunu belirtti. Esnaf, Başkan Kocaoğlu'na "Aklınız başınıza yeni mi geldi?" diyerek tepki gösterdi. Yağışlı havalarda tarihi çarşının yağmura teslim olduğunu çok sayıda işyerini su bastığını hatırlatan esnaf, Kocaoğlu'nun 3 dönemlik başkanlık süresinde tarihi çarşının hiçbiri probleminin giderilmesine ilişkin çalışma yapılmadığını, sorunların birikerek kangrene dönüştüğünü söyledi.Tarihi çarşıya alış verişe gelen vatandaşları yazın güneşten kışın da yağmurdan koruyacak üst örtü çalışmasının dahi bir türlü hayata geçirilemediğini belirten esnaf, Kocaoğlu'nun başkanlık dönemini tarihi çarşı için 'kayıp yıllar' olarak nitelendirdi. 270 hektarlık alanı kapsayan tarihi çarşının yerel yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle hep geriye gittiğini öne süren esnaf yaklaşmakta olan yerel yönetim seçimleri öncesi siyasi partilerin Büyükşehir Belediye Başkan Adayları'na çağrıda bulunarak, "Artık Kemeraltına hak ettiği değer mutlaka verilmeli" diye konuştu.20 yılı aşkın süredir burada esnaflık yapıyorum her sene yağan her yağmurda dükkânımın önü ve içi su doluyor bunca senedir hiçbir şey yapılmadı. Bu artık insafsızlığa giriyor.1982 yılından beri babamın yanında esnaflık yapıyorum. Her yağmurda aynı ı rezillikle karşılaşıyoruz. Müşteriler sokaktan geçemiyor. Belki 20 defa belediyeye şikâyette bulunduk ancak gelmediler bile.Gün içerisinde 5 defa belediyeyi aradım. Dükkânımın içerisi su doldu. Burada bu rezilliği hepimiz çekiyoruz. Sokaklarda ne gider var ne düzgün alt yapısı, 2 senedir çekmediğim rezillik kalmadı. Bu bizim kaderimiz mi?