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Kışlada sürpriz evlenme teklifi

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Kışlada sürpriz evlenme teklifi
Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 9. Dönem bedelli e4 bin 850 esker yemin etti. Törene eski Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lüfti Elvan, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve binlerce asker yakını katıldı. Törende askerliğini tamamlayan er Yusuf Kaan Kayas da, arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı Buse Ceyhun'a sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde diz çöken asker Yusuf Kaan Kayas cebinden çıkardığı yüzükle Buse Ceyhun'a evlenme teklif etti. Duygulanan genç kız, evlilik teklifini kabul etti.
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Kışlada sürpriz evlenme teklifi
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