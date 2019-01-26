Öğrenciye ucuz ulaşım müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Bir televizyonuna konuk olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, öğrencilere ucuz ulaşımın yanı sıra ücretsiz internet hizmeti de sunacaklarını belirtti. Zeybekci, okullarda ve gençlik merkezlerinde öğrencilerin sınırsız internetten faydalanabileceklerini duyurdu. Kendi öğrencilik yıllarından da örnek veren Zeybekci, "Ben ortaokula giderken her gün 225 kuruş yol param vardı. Bazı günler onu yemeğe ayırıp yürürdük o güzergahı. O yüzden öğrencilik nedir iyi bilirim. Biz de öğrencilerimizi tek kartla, tek binişle uzun mesafe seyahat ettireceğiz" dedi.Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda hayata geçireceği bir sistemi de ilk kez açıkladı. "İzmir platformu" isminde bir platform kuracaklarını belirten Zeybekci, odaların, borsaların ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunacağı bu yapıyla İzmir projelerini geliştireceklerini duyurdu. Zeybekci, "Belediye Başkanlığımızda kararları bu platformla birlikte alacağız. Sağlıklı bir şekilde İzmir'i tartışabilir hale getireceğiz. Ne yapacaksak onlarla konuşarak, tartışarak yapacağız. İzmirliler tarafından onay alamayan hiçbir proje hayata geçmeyecek" ifadelerini kullandı. Diğer projelerine ilişkin bazı başlıkları da açıklayan Zeybekci, İzmir'e Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı müzelerinden birini kazandıracaklarını aktardı, şöyle devam etti: "Ege'de kullanılmayan milyonlarca eser var. Bunları bir müzeyle sadece İzmirlilerin değil dünyanın beğenisine sunacağız. En büyük projemiz, Urla-Karaburun yarımadasını dünyanın en cazip bilim ve teknoloji merkezi haline getirmek. Urla ve civarında bilim ve teknoloji vadisi oluşturacağız. Minimum yapılaşmayla bunu yapacağız.Tarım derken balıkçılığı ihmal etmeyeceğiz. Bununla da ilgili projelerimiz var. Şehirde 6 balıkçı limanı oluşturacağız. Belediye şirketlerinden biri bu işin finansmanını ve organizasyonunu sağlayacak. Çiftçi ve kooperatiflerin kolaylıkla ulaşabileceği, ihtiyaç duyulan tüm ürünleri uygun ortamlarda temin eden, uzun vadelerde kullandırabilen bir şirket olacak. Ürünü almak isteyen alıcıya vade yapabilirken, üreticiye ödeme peşin yapılacak."