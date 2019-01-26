Okumanın engeli olmadığını gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'nİnŞehzadeler ilçesinde Gülşen Pekdemir'in (36) gözleri çocukken annesiyle birlikte doktorun verdiği göz damlası yüzünden yandı. Kısa süre içinde görme yetisini kaybeden Pekdemir, annesinin okula göndermemesi nedeniyle 26 yaşına kadar okuma yazmayı öğrenemedi. Pekdemir, kuzeni Özge Karakış'ın (25) teşviki ve desteğiyle 10 yıl önce, yaşadığı Ankara'da öğrenim hayatına başladı. Sırasıyla ilkokul ve ortaokulu tamamlayan Pekdemir, 2013 yılında liseyi de dışarıdan bitirip diplomasını aldı. Gülşen Pekdemir aynı yıl kendisi gibi görme engelli Kenan Pekdemir (35) ile hayatını birleştirdi. Hiç okul sırasına oturmayan Pekdemir, kuzeni Özge Karakış'ın yardımı, bilgisayar ve cep telefonundan dersleri dinleyerek, üniversite sınavına hazırlandı. Pekdemir, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 2017 yılında mezun olan Pekdemir'in şimdiki hedefi ise Hukuk Fakültesi'ni kazanarak savcı ya da hakim olabilmek. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde santral memuru olan Pekdemir, "Okula gitmedim ama okumayı çok seviyorum" diye konuştu.