Pınar KSK için yeni başlangıç zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 14 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında bugün Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeni transfer Evans'ın ligde ilk kez forma giyeceği yeşil-kırmızılı ekipte ameliyat olan Tayfun dışında eksik yok. Ligde Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup edip son 16 turu yolunda avantaj yakalayarak moral buldu. Tofaş ise ligde ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle üçüncü sırada bitirdi.