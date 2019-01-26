Topuklu ayakkabı kavgası

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Denizlı'nin Merkezefendi ilçesinde açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken Nihal Eren'in (45) karşısına 'topuklu ayakkabı' engeli çıktı. Eren'in giydiği topuklu ayakkabıların sesinden rahatsız olan ve sık sık şikayet eden komşular, ruhsat için gerekli imzaları atmaya yanaşmadı. Ruhsat alamadığı için iş yerini boşaltmak zorunda kalan Nihal Eren, taşınmasının ardından dükkan sahibi ve apartman sakinlerine tepki göstermek amacıyla, boşalttığı kafenin camına, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım. Adres için arayınız" yazılı not yapıştırdı. Eren, "Notu öfkemi dile getirmek için yapıştırdım" dedi.