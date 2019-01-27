Altay serı peşınde

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altay, İzmir'de üst üste Afjet Afyonspor ve İstanbulspor ile oynayacağı iki maçı da kazanarak iç saha karnesini düzeltmek istiyor. Taraftarının önünde çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet alarak 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, iç saha performanslarına göre düşme hattının 17'inci sırasında yer alıyor. Afyonspor ve İstanbulspor maçlarının ligdeki hedeflerini belirleyeceğini dile getiren teknik direktör Özden Töraydın temkinli konuştu. METİN ESKİ TAKIMINA KARŞITöraydın, "Önümüzde iki kritik maç bizi bekliyor.şeklinde konuştu. Öte yandan devre arasında Afjet Afyonspor'a transfer olan Metin de eski takımına rakip olacak.