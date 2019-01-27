Beklenen sponsor geldi

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DENIZLI Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ ile Denizlispor arasında 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde belediyenin taşeron firması BELTAŞ, 4 hafta süresince Denizlispor'un forma göğüs sponsorluğunu üstlenecek. Anlaşmanın imza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı. Denizlispor Başkanı Çetin, "Bu anlaşma Adana Demirspor maçı öncesi de büyük moral oldu" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Denizlispor'u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, destek olunmasına da katkı sağladık. Takımımızın başarıları arttıkça şehrimizin de heyecanı arttı" diye konuştu.