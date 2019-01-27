‘Bugün ölüm günün’ diyerek bıçakladı

İzmır'ın Bornova ilçesine bağlı Çamdibi semtinde geçtiğimiz yıl kasım ayında yaşanan olayda, çocuklarını okula bırakan S.Ş. (27), boşanmak üzere olduğu eşi Aytekin Ş. (35) ile karşılaştı. Aytekin Ş. 3 çocuğunun annesi olan eşini aralarında çıkan tartışma sırasında 14 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Tutuklanan Aytekin Ş. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında S.Ş., "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Şiddetten bıktığım için kadın sığınma evine gittim. Bir süre sonra babamın evine döndüm. Çocuğunu görmek istediğini söyleyince okulun orada görebileceğini söyledim. İki çocuğumu okula bıraktım. Eve dönerken, sokakta karşılaştık. Elindeki bıçakla göğsüme vurdu. Yere düşüncede sırtımdan bıçaklamaya başladı. Olay yerinden giderken de 'Sen bugün öleceksin bunu hak ettin' dedi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Aytekin Ş. ise, "Canını yakmak amacıyla birkaç kez sırt ve boynunun üst kısmına sert olmayacak şekilde bıçakla vurdum. Öldürme kastım yoktu" dedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan S.Ş.'nin kaç kez bıçaklandığının belirlenmesi ve yaralarının niteliği konusunda rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.