Kaymakam Tunç: CHP’den adaylık gibi niyetim yok

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Karabağlar ilçesinde kaymakamlık yapan Mehmet Sadık Tunç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Karabağlar Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. AK Parti tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Sadık Tunç'un ismi bu kez CHP ile anılırken, Mehmet Sadık Tunç'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiği iddia edildi. AK Parti'den aday adayı olan eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti ile saha çalışmalarına devam ettiğini ve CHP'den adaylık teklifi almadığını belirtti. Açıklama yapan Mehmet Sadık Tunç, "İçerisinde bulunduğumuz süreçte benim CHP'den veya başka bir partiden aday olmak gibi bir niyetim olmadığı gibi CHP'den de bir teklif gelmemiştir"diye konuştu.