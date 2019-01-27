Lebip Timor: Merhaba lider

OYUN başındaki müthiş coşkusu, ilk 20 dakikada direkten dönen bir topu dışında bulduğu 4 net pozisyonla da sanki liderliğin tapusunu istiyordu Denizlispor... 7 yeni transferi ile sahne alan Adana Demirspor ise, bu dakikaya kadar peş peşe gördüğü 4 sarı kartla adeta ateşle oynuyordu.
21. dakika geçilirken, Burak Çalık'ı indiren kaleci Kurtuluş'un neden olduğu penaltıyı Mehmet Akyüz ağlarla buluşturduğunda, Denizli'de yer yerinden oynuyordu sanki. Ancak oyunda dengeyi kuran konuk ekip Vedat ile skoru eşitlemekte gecikmiyor ama ilk yarının uzatmalarında Recep'in golü ile devreye 2-1 öne giden taraf ev sahibi takım oluyordu. ZİYA 5 KARDEŞİ YAPIŞTIRDI
İkinci yarıya 2 değişikle başlayan Yılmaz Vural'ın ekibi, tüm riskleri alıp gol ararken, geride büyük koridorlar bırakınca, Mehmet Akyüz'e gün doğuyor ve defans arkasına atılan her topta rakibin aklını başından alıyordu.
Nitekim 62. dakikada böyle bir pozisyonda rakip defansın arkasına yaptığı koşu ile tabelayı üçlüyor, tribünleri de hoplatıyordu. Bu golün getirdiği moralle takım sahada, taraftarlar tribünlerde döktürmeye başlıyorlar ve küçük dev adam Recep Niyaz tabelayı da dörtlüyor, son dakikalarda Ziya tabelaya 5 kardeşi yapıştırıyordu. ALNINDAN ÖPERİM HOCAM
Son düdük çaldığında 3 puan, 5 gol, nefesleri kesen bir maç kalıyordu akıllarda. Yönetimi, taraftarı, sahadaki inanmış ordusu ile adım adım zafere koşuyorlardı. Lideri selamlarken, bu zaferin baş komutanı Yücel İldiz'i de alnından öpmeyi görev sayarım kendime.