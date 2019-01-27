Lebip Timor: Merhaba lider

BUGÜN NELER OLDU

OYUN başındaki müthiş coşkusu, ilk 20 dakikada direkten dönen bir topu dışında bulduğu 4 net pozisyonla da sanki liderliğin tapusunu istiyordu Denizlispor...21. dakika geçilirken, Burak Çalık'ı indiren kaleci Kurtuluş'un neden olduğu penaltıyı Mehmet Akyüz ağlarla buluşturduğunda, Denizli'de yer yerinden oynuyordu sanki. Ancak oyunda dengeyi kuran konuk ekip Vedat ile skoru eşitlemekte gecikmiyor ama ilk yarının uzatmalarında Recep'in golü ile devreye 2-1 öne giden taraf ev sahibi takım oluyordu. ZİYA 5 KARDEŞİ YAPIŞTIRDIİkinci yarıya 2 değişikle başlayan Yılmaz Vural'ın ekibi, tüm riskleri alıp gol ararken, geride büyük koridorlar bırakınca,Nitekim 62. dakikada böyle bir pozisyonda rakip defansın arkasına yaptığı koşu ile tabelayı üçlüyor, tribünleri de hoplatıyordu. Bu golün getirdiği moralle takım sahada, taraftarlar tribünlerde döktürmeye başlıyorlar ve küçük dev adam Recep Niyaz tabelayı da dörtlüyor, son dakikalarda Ziya tabelaya 5 kardeşi yapıştırıyordu. ALNINDAN ÖPERİM HOCAMSon düdük çaldığında 3 puan, 5 gol, nefesleri kesen bir maç kalıyordu akıllarda. Yönetimi, taraftarı, sahadaki inanmış ordusu ile adım adım zafere koşuyorlardı.