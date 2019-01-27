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Limanda manevra yaparken denize düştü

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Limanda manevra yaparken denize dü��tü
İZMIR Limanı'nda manevra yapan tankerin, çekicisi denize düştü. Tanker şoförü, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kaza, geçtiğimiz gece 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'ndeki İzmir Limanı'nda meydana geldi. Yönetimindeki boş tankerle D kapısından limana giren Bilal Yurdakalan (55), dönüş yapmak istedi. Bu sırada tankerin çekici kısmı, denize düştü. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Bilal Yurdakalan, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yurdakalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, denize düşen çekicinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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Limanda manevra yaparken denize düştü
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