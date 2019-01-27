Milli sporcu olan ikizler burs istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Manisalı 20 yaşındaki ikiz kareşler Melisa ve Dilay Morsünbül bugüne kadar jimnastik branşında 50 madalya toplamayı başardı. Çift yumurta ikizi olan kardeşler, 10 yıldır göğüs kanseri tedavisi gören anneleri Suna Morsünbül ve işçi emeklisi babaları İbrahim Morsünbül'ün destekleriyle ayakta durduklarını ifade etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gördüklerini belirten 2'nci sınıf öğrenicisi Melisa Morsünbül, "6 yaşından bu yana jimnastik sporuyla uğraşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 2015 yılında aerobik cimnastikte Türk tarihinde bir ilki başarıp finale kaldık. 8 Haziran 2018 yılında da katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda birinci olduk. Birçok kez ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası ülkemize dönünce hüsrana uğradık. Hakkımız olan burstan yararlanamadık. Millilik gururumuzu kanserle mücadele eden annemize hediye ediyoruz" diye konuştu. Millilik burslarını, sunulan çeşitli gerekçelerle alamadıklarını ifade eden Dilay Morsünbül, "Türkiye jimnastik tarihinde ilki gerçekleştirdik. Ancak ülkemize dönünce kimse bizimle ilgilenmedi. Bu ilgisizlik yüzünden de hiç ülkemizi temsil etmiş gibi hissedemedik. O duyguları yaşayamadık. Üniversiteyi kazandık, kayıt olduk. Diğer milli sporcu arkadaşlarımız gibi milli sporcu bursuna başvurduk, ama bir sonuç alamayınca resmen yıkıldık" diye konuştu. Okulda 2012 yılında milli olan sporcuların burs aldığını iddia eden Dilay Morsünbül, "Biz 2015 yılında B kategorisinde milli olduk. Buna rağmen çeşitli nedenlerden millilik bursumuzu alamadık. Yaptığımız spordan resmen soğuduk. Her şeyi birlikte yaptık. Milli olmak bizim için çok gurur verici bir olay" açıklamasını yaptı. Anne Suna Morsünbül ise, "Biz kızlarımın hak ettikleri bursu istiyoruz. Ciddi zorluklar yaşıyoruz" dedi.