Zeybekci’den destek sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Beydağ ve Kiraz'da çiftçilerle bir araya geldi. "İzmir'in efesi Nihat Zeybekci" sloganlarıyla karşılanan Zeybekci'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti. Zeybekci, 1 Nisan sonrası hayata geçireceği projeleri üreticiyle paylaştı. Özellikle süt üreticilerine yönelik çok önemli projelerinin bulunduğunu belirten Zeybekci, "Süt üretiminde İzmir, Türkiye'nin 1 numarası. Türkiye'ye İzmir sütü nasıl ulaşıyormuş onu göstereceğiz" dedi. Nihat Zeybekci, sadece süt üreticilerini değil, çiftçi ve fidancıları da kapsayacak bu projeyle . İzmir'in ürünlerinin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Belediye bünyesinde kuracağımız dev şirket üzerinden tüm ürünlerin alımını, depolanmasını, tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapacağız. Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan yem, zirai ürün ve ilaç gibi malzemeleri de toplu halde peşin alıp, üreticimize vadeli olarak vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İHMAL EDILMIŞ

Zeybekci konuşmasında kendisini dinleyen muhtarlara da seslendi. Tüm muhtarlara 1.5 yıl içerisinde yeni ofis sözü veren Zeybekci, "Kıyıda köşede, sağda solda kalmış, sığıntı gibi bir muhtarlık ofisi değil. Tire'deki mahalledeki ile Konak'taki mahallede de aynı yapıyı göreceksiniz" açıklamasında bulundu. İzmir'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyet yolculuğunda, dünyadaki şehirler yarışında hak ettiği yere gelmesi için uğraştıklarını, 21. Yüzyıl'a hazırlamak istediklerini kaydeden Nihat Zeybekci, "Bugüne kadar millete hiç hükmetmek, yönetmek niyetiyle gelmedik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktası İzmir, ama maalesef kentimiz buna hazır değil. Trafikten ulaşıma, temizlikten spor alanlarına kadar akla gelen her alanda ihmal edilmiş. Turizm başkenti, sağlık turizmi başkenti olmak isteyen İzmir'in hala arıtması yok, bazı yerlerde kanalizasyon dahi yok, foseptik problemi var. Bunları duyunca boğazıma bir yumruk gelip tıkanıyor. Yazık değil mi bu şehre? En ufak yağmurda halimizi görüyorsunuz. İzmir'de sanayi yatırımını, turizm yatırımını yapacak yer yok. Göreceksiniz bunların hepsini çözeceğiz" dedi.

KADINLARA TEBRIK

Zeybekci, programa gelen kalabalıkta kadın yoğunluğunu görünce, "Hanımefendileri tebrik ediyorum. İşte böyle olacaksın, bir anne hassasiyeti ile bir hanımefendi, bir kadın nezaketiyle memlekete sahip çıkmak budur. Siz eğer inandıysanız 'ben buna sahip olacağım ve takip edeceğim' dediyseniz o iş olur zaten" dedi. Her iki ilçede AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Zeybekci, ardından Kiraz Belediyesi'ne gitti. Öte yandan AK Parti Bayraklı İlçe teşkilatının düzenlediği kaynaşma gecesine de katılan Zeybekci, "İzmir bize gençlerin emaneti. Onun için sizden en yakınlarından başlayarak çevrelerindeki herkesi ziyaret etmenizi, kendilerine, çocuklarına, İzmir'in geleceğine oy vermelerini isteyin" dedi.