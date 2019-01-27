Zirveye Ege ayarı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu, ligdeki bütün hesapları altüst etti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu,dedi. Eroğlu, tamamı yerli ve genç futbolculardan oluşan ekipleriyle Türkiye'ye bir model sunduklarını belirterek, "Türk futbolunun kurtuluşu bizim modelimiz. Her kulüp bu modele dönmeli" ifadelerini kullandı.Eroğlu, kulüp bünyesinden çıkardıkları isimleri hatırlatıp, "Cengiz, Çağlar, Barış ve Berk gibi oyuncuları dünya futboluna kazandırdık. Sırada sayabileceğimiz çok isim var. Erce, Erhan, Kerim, Yusuf Acar, Alican, Oğulcan, Recep yani birçok oyuncu sayıyorum. Bir de dışarıdan bizle çıkışa geçebilecek Atakan, Muhammet, Anıl gibi oyuncular var" diye konuştu.