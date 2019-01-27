Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Zirveye Ege ayarı

Zirveye Ege ayarı

'ne evinde ilk yenilgisini tattırarak liderlikten eden Altınordu, ’e koşan diğer Ege ekibi Denizlispor’a da liderlik yolunu açtı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Zirveye Ege ayarı
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu, ligdeki bütün hesapları altüst etti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ligin zorlu takımı Balıkesirspor'u yendik. Bu hafta da lidere evinde ilk yenilgisini tattırdık. Oyuncularıma çok güveniyordum ve kazanacağımıza emindim. Bizim için ligin ikinci yarıları daha önemli. Üst üste iki galibiyet aldık" dedi. Eroğlu, tamamı yerli ve genç futbolculardan oluşan ekipleriyle Türkiye'ye bir model sunduklarını belirterek, "Türk futbolunun kurtuluşu bizim modelimiz. Her kulüp bu modele dönmeli" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇIKACAKLAR DA SIRADA...
Eroğlu, kulüp bünyesinden çıkardıkları isimleri hatırlatıp, "Cengiz, Çağlar, Barış ve Berk gibi oyuncuları dünya futboluna kazandırdık. Sırada sayabileceğimiz çok isim var. Erce, Erhan, Kerim, Yusuf Acar, Alican, Oğulcan, Recep yani birçok oyuncu sayıyorum. Bir de dışarıdan bizle çıkışa geçebilecek Atakan, Muhammet, Anıl gibi oyuncular var" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zirveye Ege ayarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN