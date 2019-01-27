Zirveye Ege ayarı

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu, ligdeki bütün hesapları altüst etti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ligin zorlu takımı Balıkesirspor'u yendik. Bu hafta da lidere evinde ilk yenilgisini tattırdık. Oyuncularıma çok güveniyordum ve kazanacağımıza emindim. Bizim için ligin ikinci yarıları daha önemli. Üst üste iki galibiyet aldık"
dedi. Eroğlu, tamamı yerli ve genç futbolculardan oluşan ekipleriyle Türkiye'ye bir model sunduklarını belirterek, "Türk futbolunun kurtuluşu bizim modelimiz. Her kulüp bu modele dönmeli" ifadelerini kullandı. YENİ ÇIKACAKLAR DA SIRADA...
Eroğlu, kulüp bünyesinden çıkardıkları isimleri hatırlatıp, "Cengiz, Çağlar, Barış ve Berk gibi oyuncuları dünya futboluna kazandırdık. Sırada sayabileceğimiz çok isim var. Erce, Erhan, Kerim, Yusuf Acar, Alican, Oğulcan, Recep yani birçok oyuncu sayıyorum. Bir de dışarıdan bizle çıkışa geçebilecek Atakan, Muhammet, Anıl gibi oyuncular var" diye konuştu.