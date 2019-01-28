Aday Melek Eroğlu süreklı sahada

BUGÜN NELER OLDU

Konak'ınBallıkuyu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan ve gevrek eşliğinde çay içen Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Konak'a bir bütün olarak baktıklarını ifade etti. İlçenin büyük bir değer olduğunu ve bu değeri ortaya çıkaracaklarını sözlerine ekleyen Eroğlu, "İnsanımızın gönül zenginliği en büyük hazinemizdir, biz bu zenginliğe zenginlik katmak için, hemşehrilerimize huzurlu bir şehir hayatı sunmak için bu göreve talibiz. Şurada bizi bir bardak çay ve bir gevrekle bir araya getiren gönül zenginliğimiz hizmetlerimize de yansıyacak. Biz birlik olunca gönül gönüle verince çok güzel hizmetler gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Eroğlu, yoğun programına Göztepe- Galatasaray maçı ile ara verdi. Doğanlar Stadyumunda oynanan maçı oğlu Burak ve kızı Büşra Eroğlu ile izleyen Konak Adayı Eroğlu, maç başlamadan önce Göztepe'nin en meşhur marşlarından bir dize paylaşarak 'Gözümüzün nuru Göztepemize başarılar diliyorum" diye yazdı.