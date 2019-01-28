Akhisar’a çelme

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'a 3 puan getiren golleri 70'inci dakikada Melnjak, 72'nci dakikada Muriç ve 82'nci dakikada Nakoulma kaydederken, Akhisarspor'un maçtaki tek golünü ise 15'inci dakikada Cocalic'ten geldi. Cocalic mücadelenin 20'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



HOCANIN ATILMASI KADER ANI!

KARŞILAŞMANIN kader anı 49. dakikada yaşandı. İlk yarıda Cocalic'i oyundan atan hakem Suat Arslanboğa, 49. dakikada Akhisarspor kulübesine yöneldi. Hakem, Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları sebebiyle tribüne gönderdi. Kenarda yaşanan bu gerginlik sahada 10 kişi kalan Akhisar takımının da ritminin bozulmasına sebep oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR-AKHİSARSPOR: 3-1

GOLLER: Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muriç, Dk. 82 Nakoulma / Dk. 15 Cocalic SARI KARTLAR: Abarhoun, Samudio / Caner KIRMIZI KART: Dk. 20 Cocalic ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan 7, Saadane 7, Abarhoun 6, Mehmet 6 (Dk. 46 Melnjak 5), Moroziuk 6, Abdullah 5 (Dk. 56 Nakoulma 5), Petrucci 6, Aatif 7 (Dk. 80 Awaziem ?), Samudio 7, Umar 7, Vedat Muriç 8 AKHİSARSPOR: Fatih 6, Cocalic 5, Caner 5, Lopes 6, Güray 4, Serginho 5, Sissoko 5, Ragattin 5 (Dk. 60 Vrsajevic 4), Josue 5 (Dk. 75 Onur 4), Manu 4 (Dk. 50 Rotman 4),Cikalleshi 4 HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Umut: Hocanın atılması dengemizi bozdu AKHİSARSPOR Teknik Sorumlusu Recep Umut, kırmızı kartın takım dengesini bozduğunu ifade etti. Cihat Arslan'ın tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Umut, "Oyunun sonundaki skoru bizde yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Oyuncularımız sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Eksik kalmak dezavantaj. Bundan sonraki maçlarda daha farklı olmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı