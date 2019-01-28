Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altınordu işi sıkı tutacak

Altınordu işi sıkı tutacak

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Altınordu işi sıkı tutacak
SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni liderlik koltuğundan indirerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu rehavete kapılmak istemiyor. Ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşmada işi sıkı tutacaklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezonun ilk yarısında Karabükspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Bu bize önemli bir ders oldu. Rakibe saygı duyuyoruz. Ciddiyeti bozmadan hazırlanacağız. Son sırada yer almaları müsabakanın kolay geçeceği anlamına gelmiyor. Bu bilinçle hareket edeceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu işi sıkı tutacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN