Arslan’dan genç sporculara destek sözü

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Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, Atatürk Mahallesi'nde Uğur Spor Kulübü sporcularıyla Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası öncesinde bir araya geldi. Kulübün hem sorunlarını dinleyen hem de renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sırasında sporculara destek sözü veren Arslan, "Sizden büyük başarılar bekliyoruz. Siz Bucamızın gururusunuz" dedi. Kulüp sporcularından Avrupa Şampiyonu Yusuf İslam Parmanbek'i de başarılarından dolayı tebrik eden Arslan, "İslam'ı madalyalarından ve başarılarından tanıyoruz. Başarılı bir gencimiz. İslam'ın önü açık, Bucamızı da bu spor dalında da er zaman en iyi şekilde temsil ediyor" diye konuştu. Ailesi ile birlikte yıllardır Buca'da yaşadığını söyleyen Arslan, buradaki sorunların farkında olduğunu ve bu sorunların çözümü için projelerinin hazır olduğunu söyledi.