Ayaz’a nefes olalım

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Manısa'nınYunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Şengül ve Ömer Ağralı çiftçinin tek çocuğu Ayaz, 30 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldi. 14 aylıkken geçirdiği havale sonrası kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayaz bebek, 6 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Yatağa bağımlı halde yaşamına devam eden, nefes darlığı, kronik akciğer hastalığı, beyin felci, epilepsi hastalığı sorunu bulunan 4 yaşındaki Ayaz, nefes almak ve yürümek için destek bekliyor. Çocuğunun tedavi masrafları için el emeği ürünler yaparak satan anne Şengül Ağralı,"Doktorlar Ayaz'ın yürüyebileceğine ve gelişim gösterdiğine inanıyorlar. Ayaz'ın tedavi masrafları ve yürüme robotu için herkesten destek bekliyoruz" dedi. Ayaz için kişisel yürüme robotuna ve oğlunun nefes almasını kolaylaştıracak ve onu hayata bağlayacak cihaz için 200 bin liraya ihtiyaç duyduklarını kaydeden anne Ağralı, çocuğu için Manisa Valiliği'nce açılan yardım hesabına destek istedi. Fabrika işçisi baba Ömer Ağralı, "Aldığımız maaş belli. Eşim el emeği ürünler yaparak çocuğumuzun masraflarına katkıda bulunmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.