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Düdenlere

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Düdenlere büyük ilgi
İZMIR'IN Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında tarım arazilerinde oluşan düdenlere vatandaşlar hafta sonu büyük ilgi gösterdi. Geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle yeni düdenler oluştu. Suların çekilmesiyle düdenler daha net ortaya çıkarken, cuma gününden bu yana etkili olan yağış nedeniyle düdenlere su akmaya tekrar başladı. Düdenlerdeki şelaleyi andıran görüntüleri görmek isteyen vatandaşlar ise Pazar gününü fırsat bilip bölgeye akın etti. Çok sayıda vatandaş araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye geldi. Düdenlerin oluştuğu ilk gün jandarma tarafından çekilen güvenlik şeridine rağmen vatandaşlar fotoğraf çekebilmek için bölgeye girdi. Arazinin çamurlu olması nedeniyle çökme riskine aldırış edilmedi.
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Düdenlere büyük ilgi
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