Ege’de Dünkü Maçlar

BUGÜN NELER OLDU

Düzcespor-Karşıyaka: 1-1TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, son anlarda kalesinde gördüğü golle Düzcespor'a puan kaptırdı.Karşılaşmanın 1-1 bitmesi sonrası Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta puanını 23'e yükseltti.Manisa BŞB-Kırklareli: 2-2TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediye, evinde Kırklarelispor ile karşılaşırken son dakikada yediği golle puanları paylaştı.Manisa Belediye'de, 90. dakikada Erman gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Karacabey Birlik-Muğla: 2-13. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor, deplasmanda Karacabey Birlikspor'a mağlup oldu. Karacabey, 15'te İlyas ve 70'de Anıl ile golleri bulurken Muğla'da 74'te Salim ile attığı gol mağlubiyete engel olamadı. Muğla haftayı 24 puanla 9. sırada bitirdi.Bucaspor-Payasspor: 0-13.Lig 3.Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor, evinde ağırladığı Payasspor'a yenilerek haftayı kayıpla kapattı.Payas, 87'de Çetin Turan'ın atılmasıyla maçı 10 kişiyle tamamladı.Bodrumspor-Ankara Demir: 5-0TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bodrumspor, evinde Ankara Demir'i farklı geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Ege temsilcisinin gollerini 11'de Ozan, 15'te Göksu, 18'de Hüseyin, 70'te Cem, 90'da da Orhan kaydedip puanını 32'ye yükseltti.Bandırmaspor-Sivas Bld.: 2-02. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, evinde Sivas Belediyespor'u mağlup edip rahat nefes aldı. Küme düşme hattında yer alan Ege temsilcisinin gollerini Doğan Can ve Yusuf kaydetti. Bandırma puanını 14'e yükseltti.