Ege’de Dünkü Maçlar

Düzcespor-Karşıyaka: 1-1
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, son anlarda kalesinde gördüğü golle Düzcespor'a puan kaptırdı. 67. dakikada Özgür'ün golü ile öne geçen Kaf-Kaf, 86. dakikada Kemal'in attığı golle Düzce'de yıkıldı.
Karşılaşmanın 1-1 bitmesi sonrası Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta puanını 23'e yükseltti.
Manisa BŞB-Kırklareli: 2-2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediye, evinde Kırklarelispor ile karşılaşırken son dakikada yediği golle puanları paylaştı. Ege ekibinin gollerini 28'de Erman ve 30'da Samican atarken Kırklareli'nin gollerini 26'da Caner, 90'da da Nuh attı.
Manisa Belediye'de, 90. dakikada Erman gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karacabey Birlik-Muğla: 2-1 TFF
3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor, deplasmanda Karacabey Birlikspor'a mağlup oldu. Karacabey, 15'te İlyas ve 70'de Anıl ile golleri bulurken Muğla'da 74'te Salim ile attığı gol mağlubiyete engel olamadı. Muğla haftayı 24 puanla 9. sırada bitirdi.
Bucaspor-Payasspor: 0-1 TFF
3.Lig 3.Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor, evinde ağırladığı Payasspor'a yenilerek haftayı kayıpla kapattı. Payas, 55. dakikada Gökhan ile bulduğu golle galibiyete uzanırken, Ege temsilcinin son dakikalarda gösterdiği direnç puan almaya yeterli olmadı.
Payas, 87'de Çetin Turan'ın atılmasıyla maçı 10 kişiyle tamamladı.
Bodrumspor-Ankara Demir: 5-0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bodrumspor, evinde Ankara Demir'i farklı geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Ege temsilcisinin gollerini 11'de Ozan, 15'te Göksu, 18'de Hüseyin, 70'te Cem, 90'da da Orhan kaydedip puanını 32'ye yükseltti.
Bandırmaspor-Sivas Bld.: 2-0 TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, evinde Sivas Belediyespor'u mağlup edip rahat nefes aldı. Küme düşme hattında yer alan Ege temsilcisinin gollerini Doğan Can ve Yusuf kaydetti. Bandırma puanını 14'e yükseltti.