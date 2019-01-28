Göztepe'ye taraftarından alkış

Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından evinde Galatasaray'a da yenilip ikinci yarıda puanla tanışamadı. Bornova Stadı'ndaki karşılaşmayı 1-0 kaybeden Göz-Göz, şiddetli yağış yüzünden çok ağır bir zeminde oynadığı maçta Borges'le 1 penaltı atışından yararlanamazken, 2 kez de direkleri geçemedi. Sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde mağlup olsa da taraftarından alkış aldı. Sezonun başında olduğu gibi ikinci yarıda da ilk 2 haftayı puan alamadan geçiren İzmir ekibi 22 puanda kaldı. Toplam 11. yenilgisini alıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe'nin düşme hattıyla arasındaki fark azaldı.

FUTBOLDA BUNLAR VAR!

Teknik direktör Kemal Özdeş ise takımının sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "Maalesef iki haftadır hak etmediğimiz şekilde kaybediyoruz. Penaltıyı atmış olsak rakip güvensiz oynayacaktı. Futbolda bunlar var. Bizim yerimiz üst sıralar, mutlaka toparlanacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı öncesi ağır yaralı

GÖZTEPE, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki eksikle çıkacak. Sarıkırmızılılarda orta saha oyuncusu Andre Poko, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, sağ bek Lamine Gassama ise sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı. Sedye ile sahayı terk eden Fildişi Sahilli oyuncunun MR'nın çekileceği bildirildi.