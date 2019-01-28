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EgeBölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın 93 yaşındaki babası İsmet Yorgancılar hayatını kaybetti. İzmir'in duayen işadamları arasında yer alan, kurduğu fabrikalarla binlerce kişiye istihdam sağladıktan sonra 2002 yılında şirketlerdeki görevlerini çocuklarına bırakarak Onursal Başkan olan İsmet Yorgancılar vefat etti. Yorgancılar'ın cenazesi bugün Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. 1927 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.