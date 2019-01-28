Lebip Timor: Kırmızı ve ötesi

BUGÜN NELER OLDU

LIGIN dibine demir atan iki takım da adeta bıçak sırtında bir maça çıktılar. Çaykur Rizespor taraftarlarının doldurduğu tribünler, bu maçı çok istediklerini belgeliyordu.Sağdan Lopes'in hızlı çıkışları ile rakip savunmaya zor anlar yaşatıyorlardı. Daha 5. dakikada Lopes'in çizgi üzerinde indirilişine seyirci kalan hakem Suat Arslanboğa adına da maç iyi başlamıyordu. 15. dakikada aradığı ve beklediği golü yeni transferi Cocalic ile bulan Akhisarspor,şokunu yaşıyordu.Devre sonuna kadar çok baskı yeseler de, 42. dakikadaSkoru değiştirme adına ikinci yarıya iki değişikle başlayan , defansta da üçlüye dönen Çaykur Rizespor artık tek kale oynamaya başlıyor, 70 ve 72.dakikalarda bulduğu peş peşe gollerle bir anda öne geçiyordu.Takım olarak kötü oynamadıkları, kaleci Fatih'in kaleyi düşürmemek adına adeta tek başına savaştığı ama özellikle ilk yarıdaki kararları ile hakeme tosladıkları bir maç oynadıklarını da söylemesek olmaz.Maçın özetine dönecek olursak, 'kırmızı ve ötesi' olarak bakmalıyız oyuna. Zira oyunun fişini çeken o karar sonrası tepetakla olan bir Akhisarspor vardı, yazık ettiler.