Lebip Timor: Kırmızı ve ötesi

LIGIN dibine demir atan iki takım da adeta bıçak sırtında bir maça çıktılar. Çaykur Rizespor taraftarlarının doldurduğu tribünler, bu maçı çok istediklerini belgeliyordu. Ancak beklenenin aksine maça fırtına gibi başlayan taraf Akhisarspor takımı oldu.
Sağdan Lopes'in hızlı çıkışları ile rakip savunmaya zor anlar yaşatıyorlardı. Daha 5. dakikada Lopes'in çizgi üzerinde indirilişine seyirci kalan hakem Suat Arslanboğa adına da maç iyi başlamıyordu. 15. dakikada aradığı ve beklediği golü yeni transferi Cocalic ile bulan Akhisarspor, 5 dakika sonra bu oyuncunun gördüğü çok tartışılan kırmızı kart ile son 70 dakikayı 1 eksik oynayacak olmanın
şokunu yaşıyordu. AKHİSAR'A YAZIK ETTİLER
Devre sonuna kadar çok baskı yeseler de, 42. dakikada Elvis Manu ile çok net pozisyonu harcayan tarafın da konuk takım olduğunu söylemeliyiz.
Skoru değiştirme adına ikinci yarıya iki değişikle başlayan , defansta da üçlüye dönen Çaykur Rizespor artık tek kale oynamaya başlıyor, 70 ve 72.dakikalarda bulduğu peş peşe gollerle bir anda öne geçiyordu. 82'de gelen üçüncü golle adeta yıkılıyorlar ve çok iyi başlayıp öne de geçtikleri bir maçı puansız bitiririp ligin dibine çakılıyorlardı.
Takım olarak kötü oynamadıkları, kaleci Fatih'in kaleyi düşürmemek adına adeta tek başına savaştığı ama özellikle ilk yarıdaki kararları ile hakeme tosladıkları bir maç oynadıklarını da söylemesek olmaz. Çaldıkları ve çalmadıkları ile maçın önüne geçti Suat hocam.
Maçın özetine dönecek olursak, 'kırmızı ve ötesi' olarak bakmalıyız oyuna. Zira oyunun fişini çeken o karar sonrası tepetakla olan bir Akhisarspor vardı, yazık ettiler.