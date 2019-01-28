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Mucize çocuk Ayberk

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Mucize çocuk Ayberk
İzmir'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayberk Akın'dan sevindirici haber geldi. Sarma sarıp para kazanmaya çalışan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında gerekli olan 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki Ayberk, ayağa kalktı. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle önce düz oturabilen, solunum cihazından ayrılıp, ayağa kalkan Ayberk'in annesi Neslihan Akın, "Şimdi artık Ayberk'in yürüteçle de olsa adım atacağı günleri bekliyoruz" dedi.
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Mucize çocuk Ayberk
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